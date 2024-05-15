T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

Sayı: E.40266186-2021/558-Ceza Dava Dosyası Konu: İlanen Tebliğ İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 22/03/2023 tarih ve 2021/558 Esas, 2023/206 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanığın Silahla ve İş Yerinde Yağma Yapmak suçundan 5237 sayılı TCK.nun 149/1-a,d, 168/3, 62, 63 ve 53 maddeleri gereğince neticeten 4 Yıl 7 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı ile sanık ve sanık müdafiinin İstinaf dilekçesi, Salem ve Naıma oğlu 16/11/1996 Suudi Arabistan doğumlu, müşteki Taha S S ABUHADDAF'a tüm çabalara rağmen tebliğ edilememiş olup;

İşbu Hüküm özetinin ile sanık ve sanık müdafi tarafından Mahkememiz kararının İstinaf/Temyiz edildiği bilgisinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliğine,İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu hususu ile ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2024