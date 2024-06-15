T.C. BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/3043 Esas Konu: İlan Müzekkeresi

Davacı, MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

TMK 594. Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılması suretiyle miras bırakan Hasan ve Fatma 'dan olma, 28/08/1969 doğumlu Doğan Dilşen isimli kişinin mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçılarına ilişkin bilgi sahibi olanların mahkememize bildirimde bulunması için ulusal düzeyde yayın yapan gezetede ilan yapılmasına, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, hususu ilan olunur. 08/05/2024

İLGİLİ KİŞİ: DOĞAN DİLŞEN

HASAN ve FATMA oğlu/kızı, 28/08/1969 doğumlu,