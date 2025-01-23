Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 52.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2021/308 Esas No : 2023/221

Karar Sanık Ali SEYHDİBİS hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜMÖZETİ:

Mahkememizin 2021/308 Esas 2023/221 Karar sayılıkararı ileMahmoud ve İman oğlu, 1997 Halep doğumlu sanık ALİ SEYHDİBİS hakkındaKullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan CMK.nun 223/8.maddesi gereğince davanın durmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen karar sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 268.maddesi gereğince7 gün içindekarara karşıitiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızınkesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.21.01.2025