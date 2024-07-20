T.C. BAKIRKÖY 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/126 Esas

KARAR NO: 2024/176 Karar

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29.05.2024 tarihli kararı ile TCK 44/1. Maddesi delaletiyle 5607 Sayılı Yasanın 3/5, 3/10, 3/18 maddesi gereğince 10 AY HAPİS (erteli), 1 YIL DENETİM ile cezalandırılan Muhammed ve Saliha oğlu, 05.04.1991 HALEP doğumlu sanık SALİH KEŞTARİ hakkında karar verilmiş ve 31.05.2024 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmiş olup sanığın adresine kararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2024