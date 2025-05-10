T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.51697569-2025/109-Ceza Dava Dosyası

Konu: İLAN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06/02/2025 tarih 2025/21 soruşturma 2025/22 esas 2025/22 iddianamesayılı iddianamesi ile Dursun ve Gülsüm oğlu 04/03/1968 doğumlu, Ankara Kızılcahamam Yukarıkesi nüfusuna kayıtlı DAVUT BEDİR, Celal ve Fındık oğlu 15/06/1969 doğumlu, Malatya Pütürge Tepehan nüfusuna kayıtlı şüpheli FİKRET SEÇEN ve Hayrettin ve Zehra oğlu 16/02/1970 doğumlu, Erzurum Yakutiye Muratpaşa nüfusuna kayıtlı şüpheli SEDAT SAMİ HAŞILOĞLU'nun 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 89. ve 90. maddeleri uyarınca Yargıtay İlgili Ceza Dairesi'nde "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan TCK'nun 109/1, 109/3.d, 53/1 maddeleri gereğince yargılamaları yapılmak üzere haklarında son soruşturmanınaçılmasına karar verilmesinin talep edildiği, mahkememizce şüphelilere 2802 sayılı yasanın 89/3 maddesi uyarınca toplanmalarını istedikleri deliller varsa tebliğden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak mahkememize bildirmeleri gerektiği hususunun ihtar edilemediğinden; 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraiddianamenin tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 07.05.2025