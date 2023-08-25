Yayınlanma: 25 Ağustos 2023

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2020/462

Karar No: 2023/361

Davacı, AYA MOHAMMAD TALAL SAEED KARAJAH AYA MOHAMMAD TALAL SAEED KARAJAH ile Davalı, MOHAMMAD AESAR AWAD arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

1- Açılan davanın KABULÜ İLE;

Göç idaresi genel müdürlüğünce verilen ikamet izin belgesine göre 99252121540 yabancı kimlik numaralı, Amneh ve Mohammad Talal kızı, 27/04/1988 doğumlu, AYA MOHAMMAD TALAL SAEED KARAJAH ile Esenyurt Evlendirme Memurluğunca Düzenlenen Evlenme Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesine göre Ateaa ve Amneh oğlu, 19/05/1982 doğumlu, MOHAMMAD AESAR AWAD'ın TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2- Davacının manevi tazminat talebinin kabulü ile 50.000-TL manevi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Davacının dava dilekçesi ile tedbir nafakası talep ettiği, yoksulluk nafakası talebi olmadığı, maksadının yoksulluk nafakası olduğu kabul edilse bile herhangi bir miktar belirtilmemiş olması nedeniyle yoksulluk nafakası talebi olarak değerlendirilmediğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

4- Avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 9.200-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Alınması gereken 54,40 TL başvuru harcı ile 179,90 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6- Davacı tarafından yapılan 2.418,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

Karar verilmiş yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden işbu karar davalı MOHAMMAD AESAR AWAD'ailanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi 2 hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 13/07/2023