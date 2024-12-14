T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.12114903-2024/66-Ceza Dava Dosyası

Konu:

Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 12/09/2024tarihli 2024/66 esas ve 2024/344karar sayılı kararı ile Kamu Malına Zarar Verme suçundan sanık Ibrahım ve Fatma oğlu 01/11/1989 Fas doğumlu Othman Anddam 6.000 TL adli para cezasıverilmiş olup sanığın bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 12/12/2024