T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.12114903-2023/317-Ceza Dava Dosyası 11.02.2025

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2024 tarihli 2023/317 esas ve 2024/415 karar sayılı kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Abdulkadir ve Nedime oğlu 04/05/1992 Rakka doğumlu Ahmed Elmusa'ya 1 yıl 9 ay 20 gün hapis kararı verildiği ancak bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.