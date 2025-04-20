T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.04.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.12114903-2020/593-Ceza Dava Dosyası

Konu: İLAN

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/02/2025 tarihli 2020/593 esas ve 2025/92 karar sayılı kararı ile Sahte Belge Düzenleme ve Defter ve Belge İbraz Etmeme suçundan Cevat ve Gülser oğlu 10/03/1969 doğumlu sanık Hasan Erdoğan'ın bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 18.04.2025