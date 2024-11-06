T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/79 Esas

KARAR NO: 2024/465

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2024 tarihli sanık SYHED HUSSAİN' in CMK' nun 223/2-e maddesi gereğince Beraatine ilişkin, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Fathi ve Freal oğlu, 01/01/1978 Suriye Doğumlu AHMED FATEHI MOHAMMAD JOULANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.11.2024