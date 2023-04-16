T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

Sayı :2022/345 Esas

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. AileMahkemesi,

Davalı FİLİZ TAŞTANBERK, Mustafa ve Refika kızı, 24/10/1982 doğumlu, dogumlu, 401****910 TC kimlik numaralı, Telsiz Mah. 80/1 Sok. No:3 D:1 Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı FATİH TAŞTANBERK tarafından davalı FİLİZ TAŞTANBERK aleyhine mahkememize açılan Boşanmadavasının açık yargılaması sırasında davalıya ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verildiği, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren; davalıya tahkikata geçildiğinden belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği ve geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğive tahkikat duruşmasının 14/09/2023 günü saat 09:50'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, kararın adresi meçhul olan davalı Filiz TAŞTANBER'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.13/04/2023