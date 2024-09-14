T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2022/129
KARAR NO: 2023/583
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 28/11/2023 tarihli 2022/129 E., 2023/583 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen , Abbas ve Şirin oğlu,01/01/1999 İran doğumlu, ALI MOTAEI(MATAEI)'a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02089010