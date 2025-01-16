T.C. BAKIRKÖY 9. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 9. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/67 Esas

ŞİKAYETÇİ: BAY PETROKİMYA ÜRÜNLERİ VE PLASTİK HAM MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, .

VEKİLİ: Av. MEHMET ALİ SERTKAYA, Merkez Mah. Abıde-I Hürrıyet Cad. No.152 D.11 Şişli/ İSTANBUL

SANIK: ZAFER BOZACI, Ramazan ve Sevgi oğlu, 25/07/1992 BAHÇELİEVLER doğumlu, MALATYA, KALE, KARAAĞAÇ mah/köy nüfusunda kayıtlı. Başakşehir Mah. Solmaz Sk. No:2F İç Kapı No:47Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: .

SANIK : BZC PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İkitelli Osb Mah.Atatürk Oto Sanayi Sitesi Sk.No:25 Başakşehir/ İSTANBUL.

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 30/05/2024

Şikayetçi BAY PETROKİMYA ÜRÜNLERİ VE PLASTİK HAM MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, . tarafından Şüpheli ZAFER BOZACI hakkında 5941 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereği çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan açılan dava ile ilgili, Türkiye Garanti Bankasının 0350 Suadiye /İstanbul Şubesi'nin 8046829 Çek numaralı 30/05/2024 Keşide tarihli 1.000.000,00 TL bedelli çek ile ilgili bankada karşılıksızdır şerhi düşüldüğü, çek bedelinin ödenmemesi ile oluşan mağduriyetleri sebebiyle 5941 Sayılı Kanunun 5.maddesine muhalefet etmek suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ettikleri,

Yapılan inceleme sonunda 10/04/2025 tarih 09:55 saatine duruşma tayin edilmesine ,

Sanık ZAFER BOZACI' ya dava dilekçesinin tebliğ imkansızlığı sebebiyle ilanen tebliğ yoluna gidilmesine karar verildiği tebliğle ihtar olunur