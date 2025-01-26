Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/320 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/320 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 3308 Parselde Kayıtlı, 135,85 M2 Yüzölçümlü, 105/1280 Arsa Paylı, 7 Katlı Betonarme Ofis, İşyeri, Mesken ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Depolu Dükkan Nitelikli, Zemin Kat, 13 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 19.09.2024 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul,Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 3308 parsel sayılı tapu kaydında 0,00m2, TKGM online sitesinde 135,85m2 miktarlı kat mülkiyetli "7 Katlı Betonarme Ofis, İşyeri, Mesken ve Arsası" vasıflı taşınmazda 105/1280 arsa paylı zemin kat (13) bağımsız bölüm numaralı depolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Mahallinde Hürriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, No:136B adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 5Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin katta bulunann, 13 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı bulunan ana binanın 13 numaralı depolu dükkan; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesinde ve mahallinde bina girişine göre sağ ön kolda, caddeden bakıldığında solda konumlu, bodrum katı net 31,00m2, brüt 34,00m2 brüt alanlı depo ve wc, zemin katı net 31,00m2, brüt 34,00m2 dükkan alanı olmak üzere 68,00m2 brüt alanlı depolu dükkandır. Yerler seramik, duvarlar saten boya, wc sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, dükkan giriş kapısı ve vitrinler cam ve otomatik kepenk sistemlidir.Mahallinde projesinden farklı olarak zemin katta kapı yeri değiştirilmiş, bodrum katta ise wc yeri değiştirilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/08/2024 tarih, 13811 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 21/06/2009 tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında 1/1000 ölçekli planda , ikiz nizam, 65 kat, Ticaret+ Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Diğer (Konusu: -aplikasyonu yapılan parselin tapu yüzölçümü ile hesaplanan yüzölçümü arasında yanılma sınırı dışında yüzölçüm hatası vardır.) Tarih: 02/09/2020: Sayı: -E2131980 ( İSTANBUL VALILIĞI KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ VKN-SN-7778057) 02.09.2020 Tarih - 22827 Yevmiye

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 21.10.2020 Tarih - 29317 Yevmiye

Beyan: Yönetim Planı : 11/02/2022 24.02.2022 Tarih - 7768 Yevmiye

Beyan: AT .....KM ne Çevrilmiştir. 16.11.2023 Tarih - 41980 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:30

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 14:30

14/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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