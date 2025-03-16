Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/4 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada 254 parsel sayılı 1.453,36m2 miktarlı kat mülkiyetli "A BLOK 7 KATLI VE B BLOK 8 KATLI OLMAK ÜZERE İKİ ADET BETONARME BİNA VE ARSASI" vasıflı taşınmazda 12/500arsa paylı 5.kat (11) bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tamamı satışa konudur.

ADRESİ: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, Florya Caddesi No:5

ÖZELLİKLERİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut 27/04/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada 254 parsel sayılı 1.453,36m2 miktarlı kat mülkiyetli "A BLOK 7 KATLI VE B BLOK 8 KATLI OLMAK ÜZERE İKİ ADET BETONARME BİNA VE ARSASI" vasıflı taşınmazda 12/500 arsa paylı 5.kat (11) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmazın ilgili tapu müdürlüğünde projesine ulaşamamış olup Bakırköy Belediyesinde projesi incelenmiştir. Ancak belediye projesi onaysızdır. Konu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde A ve B olmak üzere 2 ayrı blok olup konu taşınmazın bulunduğu B Blok Zemin kat+ 6 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 1.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin katta bulunan, her katı 2 daireli olmak üzere toplam 14 adet bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 5. katında yer alan 11 bağımsız bölüm numaralı daire; Bakırköy Belediyesinde bulunan mimari projesine göre bina girişine göre sol cephede, salon, 4 oda, mutfak, banyo, antre ve balkon mahallerinden ibaret kapalı alanları itibari ile iç ölçüleri 157,00m2 brüt 180,00 m2 alana sahip olup mahallinde kat ve konum olarak uyumludur. Ancak alan olarak uyumsuzdur. Dava konusu taşınmazın salon tarafında bina girişine göre sol yan cepheye doğru 60 cm uzatılarak balkon hacimi, ön cepheye doğru 30 cm uzatılarak balkon devamı eklenmiştir. Taşınmaz mahallinde brüt 7m2 büyütülmüştür. Mahallinde net 162,00m2, brüt 187,00m2 alanlı olan mesken ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih, 15150 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 17.07.2006/ 28.11.2012/ 17.10.2018/ 22.03.2021 tarihli, 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Plan Tadilatında TAKS: 0,25, Hmax: 2 kat (7,50 m.), Ön bahçe: 10,00m. irtifalı yapılaşma şartlarında Ticaret alanında kalmakla bilgisi alınmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Beyan AT 3194 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 16. MADDESİ GEREĞİNCE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ TESİS EDİLMİŞTİR. 07/01/2020-231

Beyan Yönetim Planı: 30/12/2019. 07/01/2020-231

Kıymeti: 16.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2025 - 14:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/05/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 12/03/2025