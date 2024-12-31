Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:01

T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2016/403 Esas

Davacılar, ABDULLAH ŞAHİN, ERDOĞAN ŞAHİN, EROL ŞAHİN, HİKMET ŞAHİN ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında verilen ara karar gereğince; mahkememizce yapılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda; Dava konusu Ankara ili, Bala ilçesi, Şehriban Mahallesinde, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek 5. Maddesi kapsamında 22/04/2016 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastro çalışması sonucunda davaya konu (A1+A2+A3) 2282,28 m² yüz ölçümündeki yerin tamamen kesinleşmiş 101 Ada 1 Nolu Orman parselinin içerisinde kaldığı ve hukuken orman olduğu tespit edildiğinden, bu haliyle zilyetlik yoluyla gerçek ya da tüzel kişiler adına tescilinin ()orman mevzuatı açısından) mümkün olamayacağı, "A4" ile gösterilen 1935,98 m2, "A5"ile gösterilen 726,93m2 yüzölçümlü alanların ise orman sınırları dışında orman sayılmayan alan içerisinde kaldığı anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç ay) içerisinde mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacıların iddialarının kanıtladığı takdirde davacılar ABDULLAH ŞAHİN, ERDOĞAN ŞAHİN, EROL ŞAHİN, HİKMET ŞAHİN adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR.