Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/364 Esas KARAR NO: 2023/418

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davalılardan Nihat ve Şahide kızı 1951 Doğumlu OYA RODGER'e tebliğ edilmemiş olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

2- Dava konusu Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 101 Ada, 18 Parsel, 199 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın genel açık artırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine,

-Dava konusu Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 154 Ada, 138, 139, 140 Parsel sayılı taşınmazlara yönelik talebin mahkememizin 2016/1502 Esas ve 2021/385 Karar sayılı ilamı nedeniyle kesin hüküm bulunduğundan REDDİNE,

-Dava konusu Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi, 3284 Ada, 5 Parsel, 3292 Ada, 5 Parsel (yeni Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Toygar Mahallesi, 10642 Ada, 2 Parsel ve Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi, 13388 Ada, 5 Parsel ve 13391 Ada, 6 Parsel) sayılı taşınmazlara yönelik talebin FERAGAT NEDENİ İLE REDDİNE,

3- Satışın umum arasında açık arttırmasuretiyle yapılarak satış parasının tapu kaydıve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine, (satışın taşınmazlar üzerindeki tüm hak, yükümlülükler, şerhler, ipotek ve muhdesatlar ile birlikte yapılmasına)

4- Karar kesinleştiğinde talep halinde, satış işlemleri için Balıkesir Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5- Karar tarihine göre yürürlükte bulunan492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca peşin alınan 54,40TL harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) karar ve ilam harcının paydaşlardan payları oranında tahsil edilmesine,

6- Davacı tarafça dava açılışta yatırılan 87,20TL, 227 adet tebligat gideri 5.152,00TL, 9 adet e-tebligat gideri 49,50TL, 9 adet KEP müzekkere gideri 5,50TL, yurtdışı tebliğ harcı gideri 1.210,00TL, ilanen tebliğ gideri 2.329,32TL, keşif harcı 571,90TL, 3 bilirkişi ücreti 2.250,00TL, keşif araç ücreti 250,00TL olmak üzere toplam 11.905,42TL yargılama giderinden davacı tarafın payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılarak kalan miktarın payları oranında davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

7- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 8.900,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davacı vekiline verilmesine,

8- Davalı Metin Kore TATLI kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 8.900,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davalı Metin Kore TATLI vekiline verilmesine,

9- Hukuk Mahkemeleri Kanunun gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal Mahkemeye dilekçe ile müracaat etmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Yazılı şekilde karar verilmiş olup verilen kararın HMK.'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı OYA RODGER'etebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.