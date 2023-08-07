T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07 Ağustos 2023

Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/412 Esas sayılı dosyası ile HAZAR ERCAN’ın (TC:NO:22564410408 ) Yasal mirasçıları mirası reddettiğinden terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup, Tasfiye memuru olarak tayin edilmiş bulunuyorum. TMK nın620, 621 ve 634 ncü maddeleri gereğince Hazar Ercan’ınmali durumu hakkındabilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacak olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ilanın yapıldığı tarihten itibaren Bir ay içinde Balıkesir/ Karesi ilçesi 13003 Sk.No:9 K:1de bulunan tasfiye memurluğuna(AV. FERİDUNTAĞA)başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleri ile birlikte bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip de yazdırmayan alacaklıların terekeden hak talep edemeyeceği ilgililere ilanen tebliğ olunur.