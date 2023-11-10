T.C. BALIKESİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/109 Esas

DAVALI: İRFAN AYVAZ (T.C. No: 27781242238)-Hüseyin ve Mübeccel oğlu, 28/10/1948 d.lu

Davacı Fatma Altay, Dilber Yaşar, Mehmet Altay, Hacer Karasülük tarafından davalı Nazmiye Bayırlıgil mirasçıları aleyhine açılan Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Toygar mah. 10565 ada (eski 5906 ada) 8 parsel (eski 9 parsel) 3 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmaz üzerindeki 01/10/1993 tarih ve 3690 yevmiye numaralı imar ipoteği tesisi işleminden doğan 1.30 TL ipotek bedelinin banka hesabına depo ettirilmesi, ardından terkine karar verilmesi talebi ile açılan Kamulaştırma (ipoteğin Fekki) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava konusu Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Toygar mah. 10565 ada 8 parsel sayılı taşınmaza ilişkin keşif kararı verilmiş ve keşif icra edilmiştir. Bilirkişi heyetince 18/07/2023 tarihli bilirkişi raporunda hissenize düşen bedel 7.880,79 TL olarak tespit edilmiştir.

HMK'nun317. maddesi gereği işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.