T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/84 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı adına kayıtlı davaya konu Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Aksakal mahallesi 417 parsele kain taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/84 Esas sayılı dosyasında 14/03/2024 tarihinde kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/03/2024