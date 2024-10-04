T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/44 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Candan ÇALIŞKAN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BURSA ili, YILDIRIM ilçesi, KURTOĞLU mah/köy, 21 Cilt, 181 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET EKREM ve ZİHNİYE oğlu, 02/06/1938 doğumlu, 34876164054 T.C. Kimlik numaralı 04/08/2017 tarihinde vefat eden müteveffa Candaş ÇALIŞKAN hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2023/32 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.