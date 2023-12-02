T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/291 Esas

DAVACI: 1- DURSUN KARA - 42605082692

2- TAHSİN KARA - 42581083416

VEKİLİ: AV. HAKAN ARSLAN - BARTIN

DAVALI: MUSTAFA YILDIZ - 41576116900

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine ilişkin davetiye çıkarılmış olup mernis adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK nun 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.