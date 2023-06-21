T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21 Haziran 2023

ESAS NO: 2021/578 Esas

DAVACI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: AV. ULAŞ UTKAN USLU

DAVALILAR: HAKAN KAPUCU Merkez Mah. Sadabat Cad. No:46/F Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy Köyü,142 ada 50 parsel sayılı taşınmazda hissesi bulunduğunuz taşınmazın 756,51 m² lik kısmın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun DSİ Genel Müdürlüğü adına tescilini talep edildiği, iş bu davaya karşı iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iş bu davaya 10 gün içinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, delilerinizin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizin dilekçenize eklenerek başka yerlerden getireceğiniz belge ve dosyaların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunuz hususu,

Yine 03/02/2021 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 08/02/2021 tarihli Fen Bilirkişisi Özgür Aydemir tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Şarköy Köyü 142 ada 50 parselin tapu kaydında cinsi "Bahçe" olup yüzölçümü756.51 m², Dava konusu Şarköy Köyü142 ada50 nolu parselin tamamı kamulaştırılan kısımda kaldığı şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 12/02/2021 tarihli Aytekin Yıldırım, Özkan Yoğurtçu, Erbil Pektezel tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu taşınmazın killi-tınlı bünyede % 2-3 eğimlidir, tapuda bahçe vasfında, Kozcağız Belediyesi mücavir alan ve sorumluluk sahası dışında olduğu, objektif değer artışının olmadığı, taşınmaz üzerinde Ceviz ve erik ağaçlarının olduğu ağaç değerinin 4.380,00 TL olduğu, kapitalizasyon faiz oranın % 4 olacağı , kamulaştırma bedelinin toplam 34.262,14 TL olduğu rapor edildiği ş bu davaya karşı iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren“ "Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu "

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 24/08/2023 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.