Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/506 Esas

KARAR NO: 2025/32

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/01/2025 tarihli ilamı ile 3 yıl 4 ay hapis, 10.000 adli para cezası, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e) cezası ile cezalandırılan Fares ve Rabia oğlu, 22/11/1987 İran doğumlu, KHALIL SADPOUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/03/2025