T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mürsel Hazır tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Dosyaların duruşmalarının 19/06/2023 günü saat 09:30'da Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ: VAN İLÇESİ: BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA