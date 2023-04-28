T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mürsel Hazır tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Dosyaların duruşmalarının 19/06/2023 günü saat 09:30'da Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ: VAN İLÇESİ: BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA

DOSYA NO

MALİK

İLÇESİ

KÖY-MAH

ADA-PARSEL

KAMULAŞTIRMA m²

2023/89

Ragıp Abbasigil ve diğ.

Başkale

Öncüler

135 ada 15

743,37 m²

2023/89

Ragıp Abbasigil ve diğ.

Başkale

Öncüler

135 ada 5

2235,59 m²

2023/89

Ragıp Abbasigil ve diğ.

Başkale

Öncüler

135 ada 40

5125,49 m²

2023/89

Ragıp Abbasigil ve diğ.

Başkale

Öncüler

135 ada 17

67,89 m²

2023/89

Ragıp Abbasigil ve diğ.

Başkale

Öncüler

135 ada 26

3762,39 m²

2023/90

Abdurrahman Kumral ve diğ.

Başkale

Öncüler

125 ada 2

1683,82 m²

2023/91

Kinyas Kaya

Başkale

Öncüler

125 ada 1

1159,56 m²

2023/92

Berşan Aşan

Başkale

Öncüler

134 ada 9

14056,38 m²

2023/92

Berşan Aşan

Başkale

Öncüler

134 ada 9

144,00 m²

2023/93

Eyyüp Yalçın

Başkale

Öncüler

129 ada 109

65,40 m²

2023/94

Fahrettin Erez

Başkale

Öncüler

131 ada 9

3762,39 m²

2023/95

Semihe Kaya

Başkale

Öncüler

131 ada 5

3576,07 m²

2023/96

Şehristan Abbasigil

Başkale

Öncüler

134 ada 16

2058,77 m²

2023/97

Afiye Abbasigil

Başkale

Öncüler

133 ada 1

1197,75 m²

2023/98

İsmail Hakkı Abbasigil

Başkale

Öncüler

134 ada 15

3538,87 m²

2023/98

İsmail Hakkı Abbasigil

Başkale

Öncüler

134 ada 15

144,00 m²

2023/99

Eyyüp İlhan

Başkale

Öncüler

127 ada 12

115,64 m²

2023/100

Bilal Dinçaslan ve diğ.

Başkale

Öncüler

128 ada 3

42,38 m²

2023/101

Nuretttin Kaya

Başkale

Öncüler

128 ada 7

1593,62 m²

2023/101

Nuretttin Kaya

Başkale

Ilıcak

117 ada 81

1187,74 m²

2023/102

Burhan Ayhan ve diğ.

Başkale

Ilıcak

129 ada 11

64,35 m²

2023/103

İsmet Tosun

Başkale

Ilıcak

117 ada 46

1507,46 m²

2023/104

Kamil Özer ve diğ.

Başkale

Ilıcak

117 ada 77

102,99 m²

2023/105

Seracettin Kaya ve diğ.

Başkale

Ilıcak

117 ada 42

2502,35 m²

2023/106

Mamet Özer

Başkale

Ilıcak

117 ada 39

385,59 m²

2023/107

Mehmet Karagöz

Başkale

Ilıcak

117 ada 78

2546,21 m²

2023/108

Murat Perkdaş

Başkale

Ilıcak

117 ada 216

1143,78 m²

2023/109

Şükrü Kaya

Başkale

Ilıcak

117 ada 83

2194,72 m²

2023/110

Abdullah Alan ve diğ.

Başkale

Ilıcak

118 ada 28

1187,74 m²

2023/111

Selahattin Kaya ve diğ.

Başkale

Ilıcak

117 ada 82

2727,94 m²

2023/112

Süleyman Ürgün ve diğ.

Başkale

Ilıcak

118 ada 25

1748,12 m²

2023/113

Ali Şengülen ve diğ.

Başkale

Ilıcak

118 ada 2

1154,52 m²

2023/114

Nezir Atabey ve diğ.

Başkale

Ilıcak

115 ada 17

2556,99 m²

2023/114

Nezir Atabey ve diğ.

Başkale

Ilıcak

115 ada 17

144,53 m²
#ilangovtr Basın No: ILN01820391