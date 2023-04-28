T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mürsel Hazır tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,
3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,
4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Dosyaların duruşmalarının 19/06/2023 günü saat 09:30'da Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6. Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
İLİ: VAN İLÇESİ: BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA
|
DOSYA NO
|
MALİK
|
İLÇESİ
|
KÖY-MAH
|
ADA-PARSEL
|
KAMULAŞTIRMA m²
|
2023/89
|
Ragıp Abbasigil ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
135 ada 15
|
743,37 m²
|
2023/89
|
Ragıp Abbasigil ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
135 ada 5
|
2235,59 m²
|
2023/89
|
Ragıp Abbasigil ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
135 ada 40
|
5125,49 m²
|
2023/89
|
Ragıp Abbasigil ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
135 ada 17
|
67,89 m²
|
2023/89
|
Ragıp Abbasigil ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
135 ada 26
|
3762,39 m²
|
2023/90
|
Abdurrahman Kumral ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
125 ada 2
|
1683,82 m²
|
2023/91
|
Kinyas Kaya
|
Başkale
|
Öncüler
|
125 ada 1
|
1159,56 m²
|
2023/92
|
Berşan Aşan
|
Başkale
|
Öncüler
|
134 ada 9
|
14056,38 m²
|
2023/92
|
Berşan Aşan
|
Başkale
|
Öncüler
|
134 ada 9
|
144,00 m²
|
2023/93
|
Eyyüp Yalçın
|
Başkale
|
Öncüler
|
129 ada 109
|
65,40 m²
|
2023/94
|
Fahrettin Erez
|
Başkale
|
Öncüler
|
131 ada 9
|
3762,39 m²
|
2023/95
|
Semihe Kaya
|
Başkale
|
Öncüler
|
131 ada 5
|
3576,07 m²
|
2023/96
|
Şehristan Abbasigil
|
Başkale
|
Öncüler
|
134 ada 16
|
2058,77 m²
|
2023/97
|
Afiye Abbasigil
|
Başkale
|
Öncüler
|
133 ada 1
|
1197,75 m²
|
2023/98
|
İsmail Hakkı Abbasigil
|
Başkale
|
Öncüler
|
134 ada 15
|
3538,87 m²
|
2023/98
|
İsmail Hakkı Abbasigil
|
Başkale
|
Öncüler
|
134 ada 15
|
144,00 m²
|
2023/99
|
Eyyüp İlhan
|
Başkale
|
Öncüler
|
127 ada 12
|
115,64 m²
|
2023/100
|
Bilal Dinçaslan ve diğ.
|
Başkale
|
Öncüler
|
128 ada 3
|
42,38 m²
|
2023/101
|
Nuretttin Kaya
|
Başkale
|
Öncüler
|
128 ada 7
|
1593,62 m²
|
2023/101
|
Nuretttin Kaya
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 81
|
1187,74 m²
|
2023/102
|
Burhan Ayhan ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
129 ada 11
|
64,35 m²
|
2023/103
|
İsmet Tosun
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 46
|
1507,46 m²
|
2023/104
|
Kamil Özer ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 77
|
102,99 m²
|
2023/105
|
Seracettin Kaya ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 42
|
2502,35 m²
|
2023/106
|
Mamet Özer
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 39
|
385,59 m²
|
2023/107
|
Mehmet Karagöz
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 78
|
2546,21 m²
|
2023/108
|
Murat Perkdaş
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 216
|
1143,78 m²
|
2023/109
|
Şükrü Kaya
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 83
|
2194,72 m²
|
2023/110
|
Abdullah Alan ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
118 ada 28
|
1187,74 m²
|
2023/111
|
Selahattin Kaya ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
117 ada 82
|
2727,94 m²
|
2023/112
|
Süleyman Ürgün ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
118 ada 25
|
1748,12 m²
|
2023/113
|
Ali Şengülen ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
118 ada 2
|
1154,52 m²
|
2023/114
|
Nezir Atabey ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
115 ada 17
|
2556,99 m²
|
2023/114
|
Nezir Atabey ve diğ.
|
Başkale
|
Ilıcak
|
115 ada 17
|
144,53 m²