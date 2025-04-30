T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:01

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/421 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa NECİME TANER 'e ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa NECİME TANER'in yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.