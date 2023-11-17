T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/1546 Esas 11/10/2023
MEHMET ŞERİF KIDIR ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KENAN KIDIR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/10/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 49420567816
ADI SOYADI: KENAN KIDIR
BABA ADI: MEHMET ŞERİF
ANA ADI: FİKRİYE
DOĞUM TARİHİ: 16/07/1969
DOĞUM YERİ: BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ: Bahçelievler Mah. Ömer Muhtar Bulvarı No:37 İç Kapı No:4B Merkez/ BATMAN
#ilangovtr Basın No: ILN01932854