T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

Sayı: 2022/1546 Esas 11/10/2023

MEHMET ŞERİF KIDIR ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KENAN KIDIR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/10/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 49420567816

ADI SOYADI: KENAN KIDIR

BABA ADI: MEHMET ŞERİF

ANA ADI: FİKRİYE

DOĞUM TARİHİ: 16/07/1969

DOĞUM YERİ: BATMAN

İKAMETGAH ADRESİ: Bahçelievler Mah. Ömer Muhtar Bulvarı No:37 İç Kapı No:4B Merkez/ BATMAN