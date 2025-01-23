T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Batman ili, Beşiri İlçesi hudutları dahilinde, Ilıca köyünde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 13/02/2025 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 24/12/2024

ESAS NO:2024/542

DAVALILAR PARSEL ALAN

1-Abdullah Tok

2-Mahmut Tok

3-Rafet Tok

4- Faruk Tok

5-Zuğur Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

6-Lavanta Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi Batman ili, Beşiri İlçesi, Ilıca köyü126 ada 28 parsel 2.665,44 m2'lik kısım