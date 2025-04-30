Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:01

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2017/448 Esas 09/04/2025

Davacı T.P.A.O. ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 09/04/2021 tarih ve 2017/448 Esas 2021/381 Karar tarihli kararında;

"Açılmış bulunan davanın Davanın KABULÜ ile,

1) Dava konusu Batman ili, Merkez ilçesi,Erköklü (İrmi) köyü, 325 nolu parselde davalılar adına kayıtlı taşınmazda 11/07/2013 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda yol alanı 3267,86 metrekare, irtifak hakkı alanı 727,15 metrekare ve pilon alanı 25,00 metrekarelik kısımların kamulaştırma bedelinin 137.131,70TL olduğunun tespitine,

2) Dava konusu Batman ili Merkez ilçesi,Erköklü (İrmi)köyü, 325 nolu parselde davalılar adına kayıtlı taşınmazda 11/07/2013 havale turuncu ile gösterilen 727,15m2'lik kısmında davalıların tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisselerinin İPTALİ ile davacı kurum Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3) Dava konusu Batman ili İrmi köyü 325 nolu parselde 11/07/2013 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda kırmızı olarak gösterilen 3267,86 m2'lik alandaki davalıların tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisselerinin İPTALİ ile bu alanın yol vasfı ile TAPUDAN YOL OLARAK TERKİNİNE,

4) Dava konusu Batman ili,İrmiKöyü 325 nolu parsel sayılı taşınmazda11/07/2013 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda yeşil ile gösterilen 25,00 metrekarelik pilon yerinin davalıların tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında tapu kaydının iptali ile davacı kurum Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3- Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 11/07/2013 havale tarihli raporun kararın eki sayılmasına,

4- Mahkememizce tespit edilen 137.131,70 TL kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında derhal ödenmesine şöyle ki;

a) Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/152 esas sayılı dosyasında tespit edilen 73.748,10 TL bedelin davalılara tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesi için bankaya müzekkere yazılmamış ise yazılmasına,

b) Davacı kurum tarafından depo edilen 63.383,6TL fark bedelin ödenmesi için de bankaya müzekkere yazılmasına,

5) Dava 4 ay içinde sonuçlandırılmadığından mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinden Batman 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2008/152 esas sayılı dosyasında hükmedilen bedelin mahsubu ile 63.383,6 TL fark bedele08/10/2012 tarihinden, karar tarihi olan 09/04/2021 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

6) Davalılardan Hamza kanar (Mirasçıları dahili davalılar) hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine,

7) Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

8) Kararın gereği için bir suretin Batman Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

9) Kararın gereği için bir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

10) Alınması gereken 59,30TL harçtan peşin alınan 21,15TL harcın mahsubu ile eksik kalan 38,15TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

11) Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

12) Bir kısım davalılar Hüseyin,Ahmet,Ayşe,Behice,Erdal,Nusrettin,Osman,Recep Kanar, Fatma Görçek,İbrahim Akın,İbrahim Tatsız,İfayet Özgür,Mehmet Tatsız,Mülkiye Korkmaz,Remzi Eminoğlu,Ruşen Özok,Selahattin Akın kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeler gereğince hesap edilen 4.080,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil eden ismi geçen davalılara verilmesine,

13) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

14) Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya iadesine, Dair, davacı vekilinin yokluğunda , bir kısım davalılar vekillerinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda yasa gereği tescil yönünden kesin, bedelin tespiti yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 644******02 TC Kimlik Numaralı Cüneyt DOĞU'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.