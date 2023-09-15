T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/406 Esas 01/09/2023
Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
ESAS NO
MALİKİ
MEVKİİ
PARSEL NO
MİKTARI
2023/406
ABDULLAH DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
ADNAN DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
ALİ DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
AYŞEGÜL SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
BİLAL DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
BİRSEN SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
EMİNE KILIÇASLAN
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
ERSİN DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
ESRA BAYMAZ
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
FATMA ÇELİK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HAMDULLAH SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HAMİT DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HANIM YILMAZ
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HATİCE SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HÜLYA ŞİMŞEK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
HÜSEYİN DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
MERVE DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
METİN SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
MUHAMMED ERDEM DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
NEVİM DİREK
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
ÖMER SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI
YUSUF SARI
BATMAN/AKYÜREK
103/7
TAMAMI