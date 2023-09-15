T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/406 Esas 01/09/2023

Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.