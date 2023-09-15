T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/406 Esas 01/09/2023

Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS NO

MALİKİ

MEVKİİ

PARSEL NO

MİKTARI

2023/406

ABDULLAH DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


ADNAN DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


ALİ DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


AYŞEGÜL SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


BİLAL DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


BİRSEN SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


EMİNE KILIÇASLAN

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


ERSİN DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


ESRA BAYMAZ

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


FATMA ÇELİK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HAMDULLAH SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HAMİT DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HANIM YILMAZ

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HATİCE SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HÜLYA ŞİMŞEK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


HÜSEYİN DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


MERVE DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


METİN SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


MUHAMMED ERDEM DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


NEVİM DİREK

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


ÖMER SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI


YUSUF SARI

BATMAN/AKYÜREK

103/7

TAMAMI

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