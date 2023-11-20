T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/492 Esas 19/10/2023

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS NO-MALİKİ-MEVKİİ-PARSEL NO-MİKTARI

2023/492 ESAS

Abdullah Kepti (47563908800) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Ahmet Ayış (49213853836) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Aynur Özesmer (37315235346) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Ayten Kepti (47605907402) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Berivan Tileği (47596907726) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Esra Karacağay (49210853990) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Eşref Kepti (47584908162) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Evin Doru (47566908746) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Fatma Tatarğan (45394182826) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Felek Benice (30476476962) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Ferdan Çelebi (37183968780) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Feride Kandemir (47692904506) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Feyzi Girgin (48265885444) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Halime Girgin (63658371830) ölü BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Hamdiye Kepti (47620906992) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Hamza Ayış (49450845908) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²l'ik kısmı

Harun Arda Kepti (55660639404) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

İncifer Gökçen (47611907274) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

İncigül Aba (47581908226) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mahmut Kepti (47617907056) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mehmet Emin Ayış (49426846700) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mehmet Kepti (45379944500) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mehmet Sait Kepti (47602907566) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mehtap Girgin (48247886018) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Meryem Tapkan (47599907662) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mesude Turgut (42257085294) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mevlüde Can (36311283344) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Mizgin Bayter (49216853772) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Münevver Kangül (52477740590) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Naif Girgin (40999571150) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Nurcan Girgin (İçöz) (44026010636) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Nuriye Sorgun (47554909182) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Perişan Girgin (48358882398) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Radiye Kandemir (47575908454) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Ramazan Girgin (48238886300) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Selahattin Girgin (48268885380) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Serap Girgin (Geyik) (48253885890) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Sercan Dereli (26522044476) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Serdar Dereli (26546043684) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Serdar Kepti (47569908682) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Serhat Dereli(26534044020) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Sevim Girgin (48235886464) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Songül Kepti (47572908518) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Sultan Kepti (47587908008) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Şefik Kepti (47614907110) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Şerife Maden (45226584736) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Şerife Yılmaz (47902897512) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Şükran Yılmaz (47590907944) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Yunus Girgin (48202887548) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Zelal Tatarğan (47560908964) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Zinet Akpiyal (60919310874) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı

Zozan Kepti (47593907880) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı