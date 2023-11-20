T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/492 Esas 19/10/2023
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
ESAS NO-MALİKİ-MEVKİİ-PARSEL NO-MİKTARI
2023/492 ESAS
Abdullah Kepti (47563908800) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Ahmet Ayış (49213853836) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Aynur Özesmer (37315235346) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Ayten Kepti (47605907402) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Berivan Tileği (47596907726) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Esra Karacağay (49210853990) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Eşref Kepti (47584908162) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Evin Doru (47566908746) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Fatma Tatarğan (45394182826) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Felek Benice (30476476962) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Ferdan Çelebi (37183968780) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Feride Kandemir (47692904506) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Feyzi Girgin (48265885444) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Halime Girgin (63658371830) ölü BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Hamdiye Kepti (47620906992) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Hamza Ayış (49450845908) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²l'ik kısmı
Harun Arda Kepti (55660639404) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
İncifer Gökçen (47611907274) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
İncigül Aba (47581908226) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mahmut Kepti (47617907056) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mehmet Emin Ayış (49426846700) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mehmet Kepti (45379944500) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mehmet Sait Kepti (47602907566) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mehtap Girgin (48247886018) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Meryem Tapkan (47599907662) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mesude Turgut (42257085294) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mevlüde Can (36311283344) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Mizgin Bayter (49216853772) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Münevver Kangül (52477740590) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Naif Girgin (40999571150) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Nurcan Girgin (İçöz) (44026010636) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Nuriye Sorgun (47554909182) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Perişan Girgin (48358882398) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Radiye Kandemir (47575908454) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Ramazan Girgin (48238886300) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Selahattin Girgin (48268885380) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Serap Girgin (Geyik) (48253885890) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Sercan Dereli (26522044476) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Serdar Dereli (26546043684) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Serdar Kepti (47569908682) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Serhat Dereli(26534044020) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Sevim Girgin (48235886464) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Songül Kepti (47572908518) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Sultan Kepti (47587908008) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Şefik Kepti (47614907110) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Şerife Maden (45226584736) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Şerife Yılmaz (47902897512) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Şükran Yılmaz (47590907944) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Yunus Girgin (48202887548) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Zelal Tatarğan (47560908964) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Zinet Akpiyal (60919310874) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı
Zozan Kepti (47593907880) BATMAN/ŞİKEFTAN 111 1.497,53m²'lik kısmı