T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1014 Esas16/01/2024 Konu: GAİPLİK İLANI
AKİSE TÜRKAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MÜLKİYE TÜRKAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 50905094574
ADI SOYADI: MÜLKİYE TÜRKAN
BABA ADI: HİKMET
ANA ADI: AKİSE
DOĞUM TARİHİ: 01/12/1976
DOĞUM YERİ: SİİRT
İKAMETGAH ADRESİ: Petrolkent Mah. 2838 Sk. No:2 Merkez/ BATMAN
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