T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1014 Esas16/01/2024 Konu: GAİPLİK İLANI

AKİSE TÜRKAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MÜLKİYE TÜRKAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 50905094574

ADI SOYADI: MÜLKİYE TÜRKAN

BABA ADI: HİKMET

ANA ADI: AKİSE

DOĞUM TARİHİ: 01/12/1976

DOĞUM YERİ: SİİRT

İKAMETGAH ADRESİ: Petrolkent Mah. 2838 Sk. No:2 Merkez/ BATMAN