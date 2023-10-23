T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

Sayı: 2023/78 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HALEF TURGUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 31988427350

ADI SOYADI: HALEF TURGUT

BABA ADI: CEMİL

ANA ADI: HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ: 03/01/1970

DOĞUM YERİ: SAPANLI

İKAMETGAH ADRESİ: Sağlık Mah. 1914 Sk. No:54 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN

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