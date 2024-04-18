T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/943 Esas 08/02/2024
ZEHRA ERİPEK ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZCAN ERİPEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 24104690950
ADI SOYADI: ÖZCAN ERİPEK
BABA ADI: ABDÜLMENAF
ANA ADI: ZEHRA
DOĞUM TARİHİ: 08/10/1979
DOĞUM YERİ: BEŞİRİ
#ilangovtr Basın No: ILN02018343