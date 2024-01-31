T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Sayı: 2023/1416 Esas 25/01/2024
ŞEHMUS ÜZÜM ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT ÜZÜM gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 36266281846
ADI SOYADI: MURAT ÜZÜM
BABA ADI: BEHCET
ANA ADI: HAVA
DOĞUM TARİHİ: 10/02/1975
DOĞUM YERİ: GERCÜŞ
#ilangovtr Basın No: ILN01975481