T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 25/05/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.
|ESAS NO
|MALİKİ
|MEVKİİ
|PARSEL NO
|MİKTARI
|2022/681
|1- HAYYAM TATSIZ, 2- METİN TATSIZ, 3- YASER TATSIZ, 4- YASİN TATSIZ, 5- SÜLEYMAN ARİF, 6- ALİ AKIN, 7- ALİ ÖNER
|Batman İli, Merkez ilçesi, İRMİ KÖYÜ/MAHALLESİ
|4992 ada 3 parsel
|8- ASİYE TATSIZ, 9- ASLAN GİRGİN, 10- AYNO AKIN, 11- AYŞE KANAR, 12- AYŞENUR TATSIZ, 13- AYTEN KILIÇ,
|14- BAYRAM GİRGİN, 15- BEHCET AKIN, 16- BEHİCE AKIN, 17- BUŞRA AKAR, 18- CEYLAN DEMİR, 19- DİLEK TİMURTEKİN
|20- EMEL ERDOĞAN, 21- EMİNE AKIN, 22- ERGİN AKIN, 23- ERMAN GİRGİN, 24- ERTAN DANIŞ, 25- EŞREF GİRGİN
|26- FAHRİYE AKIN, 27- FATİME KAYA, 28- FATMA AKIN (Baba: SAİT), 29- FATMA AKIN (Baba: ŞEMSETTİN), 30- FATMA GÖRCEK
|32- FERİT DANIŞ, 33- FİLİZ EKİNCİ, 34- GARİBİ AĞ, 35- GARİP TATSIZ, 36- GAZAL TATSIZ, 37- GÜL SÖNMEZ, 38- GÜLBAHAR SUNA
|39- GÜLSÜM SALİM, 40- HACİCE SEVİM, 41- HALİSE AKIN, 42- HASAN DANIŞ, 43- HASAN TATSIZ, 44- HÜSEYİN DANIŞ
|45- İBRAHİM TATSIZ, 46- İHSAN DANIŞ, 47- İHSAN GİRGİN, 48- İKRAM AKIN, 49- İLHAN AKIN, 50- KAZIM AKIN, 51- KENAN AKIN
|52- KEVSER SEVİM, 53- KIYMET AKIN, 54- LATİFE TATSIZ, 55- LEYLA AKIN (TATSIZ), 56- LEZGİN GİRGİN, 57- MAHFUZ AKIN
|58- MEHMET AKIN (Baba: ŞEMSETTİN), 59- MEHMET AKIN (Baba: HÜSNÜ), 60- MEHMET TATSIZ, 61- MEHMET ALİ AKIN-
|62- MEHMET İKBAL ONAL, 63- MEHMET SELİM AKIN, 64- MEHMET ŞERİF GİRGİN, 65- MİRACETTİN AKIN, 66- MUSTAFA TATSIZ
|67- MÜLKİYE AKIN (KORKMAZ), 68- MÜNEVVER ÖZDEMİR, 69- MÜZEYYEN GÖRMÜŞ, 70- NAZİRE AKIN-, 71- PERİHAN AKIN
|72- RAFİZE ÇINAR, 73- RAMAZAN AKIN (Baba: HÜSNÜ), 74- RAMAZAN AKIN (Baba: AGAH), 75- RECEP KANAR
|76- REMZİ EMİNOĞLU, 77- RUKİYE TUNÇ, 78- RÜŞEN ÖZOK, 79- SALİH TATSIZ, 80- SANİYE SARAÇ, 81- SELİME TATSIZ
|82- SELİME TÜRKAN, 83- SELVA ŞAHİN, 84- SERAP TATSIZ, 85- SERMİN GÜNEŞTEKİN, 86- SERVET APAYDIN, 87- SIRDİN AKIN
|88- SONGÜL EREN, 89- SULTAN BAYRAM, 90- SUNA ÇAKICI, 91- SÜLEYMAN DANIŞ, 92- SÜREYYA ÖNAL, 93- ŞEFİKE KANDEMİR
|94- ŞEHMUS AKIN, 95- ŞEHMUS DEMİR, 96- ŞEHMUS ÖZPERK, 97- ŞEMSETTİN AKIN, 98- ŞEYHMUS AKIN, 99- ŞUHAYP AKIN
|100- TAHİR AKIN, 101- TUNCAY GİRGİN, 102- UĞUR AKIN, 103- VEDAT TATSIZ-, 104- VEYSEL TATSIZ-, 105- VEYSİ AKIN/ BATMAN
|106- YASEMİN ÇELİK, 107- ZELİHA AKIN, 108- ZEYNEP AKAT, 109- ZÜBEYDE AKIN, 110- ZÜBEYDE GÜREL, 111- MEYSO AKIN -
|112-ŞEYHO AKIN -, 113-TEVFİK AKIN -, 114- VEHBİ AKIN, 115- FAYSAL DANIŞ, 116- FAYSAL TATSIZ
|ESAS NO
|MALİKİ
|MEVKİİ
|PARSEL NO
|MİKTARI
|2022/683
|1- ABDULKADİR ÇANKAYA, 2- MEHMET ŞAKİR KARAHAN, 3- HALİME OCAK, 4- MUSTAFA ÇİNAR, 5- SALİME YILMAZ
|Batman İli, Merkez İlçesi, İRMİ Köyü
|4994 ada 23 parsel
|ESAS NO
|MALİKİ
|MEVKİİ
|PARSEL NO
|MİKTARI
|2022/685
|1- ABDULBAKİ ONAT, 2- ABDULKADİR YAKUT, 3- ABDULKERİM AYHAN, 4- ABDULLAH AYHAN, 5- ABDULLAH YAKUT
|Batman İli Merkez İlçesi, İRMİ Köyü
|5010 ada 2 parsel
|6- ABDULMECİT AYHAN, 7- ABDURRAHMAN ÇELİK, 8- ABDURRAHMAN SEVİM, 9- ADNAN SARAÇ, 10- ALİ ÇELİK,
|11- ASİYE AYHAN, 12- AYDIN AYHAN, 13- AYNUR AYHAN, 14- AYŞE AKSOY, 15- AYŞE DEMİR, 16- AYŞETE DEMİRHAN
|17- AZİZ ÇALAR, 18- BAHADIR DEMİRHAN, 19- BAYRAM AYHAN (Baba: EMRULLAH), 20- BAYRAM AYHAN (Baba: MEHMET)
|21- BEHCET DEMİRHAN, 22- BERFİYA ONAT, 23- BÜNYAMİN YAKUT, 24- CELİL AYHAN, 25- CEMİLE AYHAN, 26- DOĞAN DEMİRHAN
|27- EMEL DEMİRHAN, 28- EMİN AYHAN, 29- EMİNE ALTUN, 30- EMİNE DEMİR, 31- EMİNE YILDIZ, 32- EMRULLAH AYHAN
|33- ESMA AYHAN, 34- ESMANUR BOZDEMİR, 35- EŞREF ÇALAR, 36- EYYÜP AYHAN (Baba: MEHMET),
|37- EYYÜP AYHAN (Baba: EMRULLAH), 38- FAHRİYE GÜNAYDIN, 39- FAHRİYE TİLEĞİ, 40- FARİS YAKUT, 41- FATMA ÇALAR
|42- FATMA DEMİRHAN, 43- FATMA SAMUR, 44- FATMA SARAÇ, 45- FATMA YILDIZ-, 46- FATMA YOLTAY, 47- FEVZİYE SİPAHİOĞLU
|48- FEYZİYA VURULMAZ, 49- FİLDAN SEYİTOĞLU, 51- FURKAN BOZDEMİR, 52- GEVHER ONAT, 53- GURBET SARAÇ
|54- GÜLDAN YILDIZ, 55- GÜLİSTAN ŞANLI, 56- GÜLİŞE AYHAN, 57- GÜLNAZ ÖZEL, 58- GÜLPERİ ZEYDANLI, 59- GÜLŞAH AYHAN
|60- GÜLŞAH DEMİRHAN, 61- GÜRCİYE GÖKDEMİR, 62- HALİL AYHAN, 63- HARBİYE KILINÇ, 64- HASAN YAKUT,65- HASİBE ŞANLI
|66- HATİCE ORAN, 67- HAYRETTİN SARAÇ, 68- HEDİYE YAKUT, 69- HİCRAN EYİLER, 70- HİKMET AYHAN, 71- HİLAL AYHAN
|72- HULKİYE DEMİR, 73- HÜSEYİN AYHAN, 74- HÜSEYİN YAKUT, 75- İBRAHİM AYHAN, 76- İHSAN AYHAN, 77- İSA AYHAN
|78- KADER SARAÇ, 79- KADRİYE EGE, 80- KUBİLAY DEMİRHAN, 81- KÜBRA YEL, 82- LOKMAN AYHAN, 83- MAHFUZ AYHAN
|84- MAKBULE ALTUN, 85- MAKBULE KUTLU, 86- MEDENİ DEMİRHAN, 87- MEHMET AYHAN, 88- MEHMET DEMİRHAN
|89- MEHMET ONAT (Baba:CELAL), 90- MEHMET ONAT (Baba: ABDURRAHMAN), 91- MEHMET SARAÇ (Baba: AHMET)
|92- MEHMET SARAÇ (Baba: MUHİTTİN), 93- MEHMET YAKUT, 94- MEHMET EMİN AYHAN, 95- MEHMET EMİN ONAT
|96- MEHMET EMİN YAKUT, 97- MEHMET FESİH YAKUT, 98- MEHMET HADİ YAKUT, 99- MEHMET LATİF ÇALAR
|100- MEHMET LATİF YAKUT, 101- MEHMET NURİ YAKUT, 102- MEHMET SAD ÇELİK, 103- MEHMET SADIK YAKUT
|104- MEHMET SALİH AYHAN, 105- MEHMET ŞAH AYHAN, 106- MEHMET ŞERİF AYHAN, 107- MEHMET ŞERİF DEMİRHAN
|108- MEHMET ŞERİF ONAT, 109- MEHMET ŞİRİN YAKUT, 110- MEHMET TAHİR ÇALAR, 111- MEHMET ZEKİ YAKUT
|112- MELEK KARAHAN, 113- MESUDE AYHAN, 114- MESUDE BİNİCİ, 115- MEYREM AYHAN, 116- MİSBAH ÇALAR
|117- MUHİTTİN SARAÇ, 118- MURAT ÇALAR, 119- MUSTAFA AYHAN, 120- MUSTAFA ÇALAR, 121- MUSTAFA SARAÇ
|122- NACİYE ÇALAR, 123- NACİYE ONAT, 124- NAİLE NORMAL, 125- NEŞE SARAÇ, 126- NURŞİN SARAÇ, 127- NUSRET AYHAN
|128- OSMAN ONAT, 129- OSMAN YAKUT, 130- RAMAZAN AYHAN, 131- RAMAZAN DEMİRHAN, 132- REMZİYE ÇALAR
|133- REMZİYE SARAÇ TUNÇ, 134- REMZİYE YAĞMAZ, 135- RESMİYE EGE, 136- REŞAT YAKUT, 137- RİHAN BEZEK,
|138- SADIK AYHAN, 139- SAİME İRKİN, 140- SALİH AYHAN, 141- SEBAHAT GİRTİ-, 142- SEDAT AYHAN, 143- SEKİNE DEMİRHAN,
|144- SELÇUK DEMİRHAN, 145- SELİM AYHAN, 146- SELİMA AYHAN, 147- SELİME ARSLAN, 148- SELMA TARİ, 149- SERKAN AYHAN,
|150- SEVGİ AYDIN, 151- SEVİNÇ DEMİRHAN, 152- SEZEN ÇELİK, 153- SİBEL BİNGÖL, 154- SONGÜL AYHAN, 155- SONGÜL TUNÇ,
|156- SÜREYYA DOĞAN, 157- ŞEHMUS AYHAN, 158- ŞEHMUS BOZDEMİR, 159- ŞEHMUS ONAT, 160- ŞÜKRİYE TEPELİ,
|161- TAHİR AYHAN, 162- TAHSİN AYHAN (Baba: FAHREDDİN), 163- TAHSİN AYHAN (Baba: MEHMET), 164- TALAT AYHAN,
|165- TALAT ÇELİK, 166- TENZİLE AYHAN, 167- TUBA KESERCİOĞLU, 168- UMADİN AYHAN, 169- VEYSEL ÇELİK,
|170- YUNUS AYHAN, 171- YUNUS SARAÇ, 172- YUSUF ONAT, 173- ZAHİDE AYHAN, 174- ZEYNEP AYHAN, 175- ZÜBEYDE ÇALAR,
|176- ZÜHAL SAVAŞ, 177- FİLİZ TAŞ, 178- LETİFE BOZDEMİR, 179- RAMAZAN ONAT