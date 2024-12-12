T.C. BAYBURT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/406 Esas

DAVALILAR: 2- BEHİCE ŞENGÜN -508****724

3- BEHİRE DAĞLAR . -508***660

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davası ara kararı uyarınca

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalılara tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2024/406 esas numaraları dava dosyasında duruşması 27/02/2024 günü saat 10:50 ye bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.13/11/2024