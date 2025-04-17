Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/229 Esas

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan Muhittin Bilgiç'e tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir. 2024/229 Esas sayılı dava dosyasının duruşması 22/10/2025günü saat: 14:00'a bırakılmış olup, olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu ileduruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.10/04/2025