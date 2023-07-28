T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023

Sayı: 2022/575 Esas 20/07/2023

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan Bayburt ili Merkez İlçesiTaşkesen Köyünde bulunan 281 parsel sayılı taşınmazın maliki Zahit kızı Fevziye'den uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu’ nun 32 ve devamı maddelerigereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/575 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.