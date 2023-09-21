T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/379 Esas

İzmir ili Bayındır ilçesi Demircilik mah.463 ada 47 parsel sayılı tarla vasfındaki maliki Sultan Akpınar ve Şahismail Bekdemir adına kayıtlı taşınmazın Bayındır Belediye Başkanlığı tarafından Çiçek Organize sanayi bölgesi yapılacağından 7.785,00 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Bayındır Belediye Başkanlığı adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/379 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 30.11.2023 günü saat 10:10'de Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Bayındır Belediye Başkanlığı aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Bayındır Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Sultan Akpınar ve Şahismail Bekdemir adına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 11/09/2023