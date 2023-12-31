T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/529 Esas

İzmir ili Bayındır ilçesi Osmanlar mah. 177 ada 47parsel sayılı tarla vasfındaki maliki Saime Nacakcı adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazın 865,48 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/529 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 06.02.2024 günü saat 09:05'de Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Saime Nacakcı adlarına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilşikin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.06/12/2023