T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/374 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Bergama ilçesi, Örlemiş mahallesi

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO: 142

PARSEL NO: 39

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 19.603,12 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şuayip TUNÇ, müteveffa Mustafa Yavaş mirasçıları; Arife Yavaş, Firdevsi Çetin, Ayşe İnal, Mehmet Yavaş, İbrahim Yavaş, müteveffa Avni Yavaş mirasçıları; Ayşe Dudu Yavaş, Fatma Savaş, Fatih Yavaş.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/07/2023