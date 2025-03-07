T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/374 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Bergama ilçesi, Örlemiş mahallesi
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 142
PARSEL NO: 39
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 19.603,12 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Şuayip TUNÇ, müteveffa Mustafa Yavaş mirasçıları; Arife Yavaş, Firdevsi Çetin, Ayşe İnal, Mehmet Yavaş, İbrahim Yavaş, müteveffa Avni Yavaş mirasçıları; Ayşe Dudu Yavaş, Fatma Savaş, Fatih Yavaş.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/07/2023