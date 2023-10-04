T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/510 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR/ BERGAMA
MEVKİİ: Gaylanmah
ADA NO: 101 ada,
PARSEL NO: 18 parsel
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 356,03 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALİ KARAKAŞ-20183247962 -
2- DİLEK GÜDÜCÜ-20174248244 -
3- ESMA ÜŞTÜ-20531236372 -
4- FATMA ATEŞ-37993654422 -
5- MELEK GÜDÜCÜ-20177248180 -
6- MUSTAFA KARAKAŞ-20186247808 -
7- NAZMİYE KARAKAŞ-20180248016 -
8- SAFİYE ŞENGÜL-21488204414 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/510 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2023