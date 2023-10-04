T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/510 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR/ BERGAMA

MEVKİİ: Gaylanmah

ADA NO: 101 ada,

PARSEL NO: 18 parsel

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 356,03 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALİ KARAKAŞ-20183247962 -

2- DİLEK GÜDÜCÜ-20174248244 -

3- ESMA ÜŞTÜ-20531236372 -

4- FATMA ATEŞ-37993654422 -

5- MELEK GÜDÜCÜ-20177248180 -

6- MUSTAFA KARAKAŞ-20186247808 -

7- NAZMİYE KARAKAŞ-20180248016 -

8- SAFİYE ŞENGÜL-21488204414 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/510 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2023