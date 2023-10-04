T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/503 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir, Bergama, Gaylan mah.

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO : 113

PARSEL NO: 57

VASFI: -

YÜZÖLÇÜMÜ: 240,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ALİ TURHAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/503 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023