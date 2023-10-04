T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/504 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir, Bergama, Gaylan Mah.
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 104
PARSEL NO: 50
VASFI: -
YÜZÖLÇÜMÜ: 242,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: CEM ŞEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/504 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01902328