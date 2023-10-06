T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/481 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR, BERGAMA, KOYUNELİ MAH.

ADA NO: 181

PARSEL NO: 10

YÜZÖLÇÜMÜ: 99,56 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: HALİL İBRAHİM KISMET-46096384280

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/481 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/09/2023