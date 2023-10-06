T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/495 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR, BERGAMA, KOYUNELİ MAH.
ADA NO: 155
PARSEL NO: 54
MALİKİN ADI VE SOYADI: ADEM KINI- ALİM KINI-MÜRÜVET KINI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/495 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01902829