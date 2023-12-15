T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/381 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, ÖRLEMİŞ MAH.
ADA NO : 142
PARSEL NO : 70
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 48,085,72m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHMUT YAŞA-25057907218
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/381 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01949000