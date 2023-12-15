T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/381 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, ÖRLEMİŞ MAH.

ADA NO : 142

PARSEL NO : 70

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 48,085,72m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHMUT YAŞA-25057907218

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/381 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023