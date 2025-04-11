T.C. BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 07/04/2025

DOSYA NO

DAVALILAR

2024/787

EMİN TÜREN

2024/788

EMİN TÜREN

2024/789

UMMUHAN YILMAZ

2024/790

HARUN TÜREN

2024/791

HARUN TÜREN

2024/792

ALİ OSMAN İSBİT

2024/793

GILMAN AY, YAHYA YILDIZ, 

AYNUR YILDIZ

2024/794

BAYRAM ALİ SEZGİN, ERDAL SEZGİN

2024/795

HASAN BALCI

2024/796

ŞAHİNDE PANÇAR

2024/797

AYŞE PANÇAR, MUAMMER PANÇAR, FARETTİN PANÇAR, FATMA KIRCA

2024/798

ONUR ŞAHAN

2024/799

ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ

2024/800

REMZİ AYDINLI

2024/801

FATMA GÖÇEROĞLU, NİMET BAĞCI, NAİL ACAR

2024/802

HALİL ASLAN

2024/803

YAŞAR ÖZLÜ

2024/804

FERDA YAZICILAR

2024/805

ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ,

HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ

2024/806

ERGÜN DAĞLIOĞLU

2024/807

ABDULKADİR KOŞAR

2024/808

SANİYE SEZGİN

2024/809

BAYRAM ALİ ASLAN

2024/810

ŞAHABETTİN AKKAYA

2024/811

GÜLSÜM ÇINAR

2024/812

YILDIZ KÖSE, SERKAN KÖSE

2024/813

SEVDA ASLAN

2024/814

ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, 

HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ

2024/815

FERİDE KALABAŞ

2024/816

SÜLEYMAN GÜVEN

2024/817

VELİ KARAKAŞ

2024/818

MÜKERREM KARATAY

2024/819

GILMAN AY, HALİL ASLAN, YAHYA YILDIZ, İSMET GÜDER (Mehmet Ali oğlu), SEBAHAT VAROL, AYNUR YILDIZ, MÜRŞİDE ÇİFÇİ, KAMİL  ÇETİL, MÜCELLA ÇELİK, MEHMET EMİN ASLAN

2024/820

MEHMET ÇOBAN, CAFER ÇOBAN, FAHRETTİN ÇOBAN

2024/821

KADİR BALCI

2024/822

MUGEP GRUP TURİZM A.Ş.

2024/823

ALİ OSMAN VAROL, NURETTİN VAROL, METİN ÖZEN, 

MURAT ÖZİNCİ, SELMA YILDIZ

2024/824

MUSTAFA VAROL

2024/825

ÖZENÇ SAYGILI

2024/826

BERNA SOYLU

2024/827

MUSTAFA VAROL

2024/828

BAYRAM DOKTUR, SALİH DOKTUR, RAMAZAN DOKTUR, AYTEN AKBABA,

ALİ DOKTUR, AYŞEGÜL GÜZELUYAR, GÖNÜL DOĞAN, GERDİ DOKTUR,

HÜLYA DOKTUR

2024/829

AYŞE ÖZ

2024/830

CEVDET DEMİR

2024/831

CEVDET  DEMİR

2024/832

MUSTAFA ÖZFİLİZ, ÖMER ÖZFİLİZ, 

ALİ ÖZFİLİZ, MERYEM ÖZFİLİZ, 

İSMAİL ÖZFİLİZ, ZAHİDE ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ, SALİH ÖZFİLİZ, 

ŞERİF ÖZFİLİZ, HATİCE ÖZFİLİZ, AYŞEGÜL ÖZFİLİZ, OSMAN ÖZFİLİZ, 

BİLGİ ÖZFİLİZ, AKİLE ÖZFİLİZ,   MEHMET ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ

2024/833

MERYEM ÖZLÜ

2024/834

AYŞE ÖZFİLİZ, MEHMET ÖZFİLİZ

2024/835

ALİ ÖZFİLİZ

2024/836

HÜSEYİN ÖZFİLİZ

2024/837

İSMAİL ÖZFİLİZ

2024/838

İSMAİL ÖZFİLİZ

2024/839

İSMAİL BOZKURT

2024/845

SANİYE DEMİROLUK, SALİH BAŞKURT, ERHAN BAŞKURT

2025/11

BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,

2025/12

BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE,DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,

2025/13

BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,

2025/14

MUSTAFA ÇARMAN

2025/15

MUSTAFA ÇARMAN

2025/16

MEHMET KARA

İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA

Dosya No

Mah/köy

Ada/parsel

Kamulaştırılacak Alan

2024/787

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 17 parsel

1.374,43 m2

2024/788

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 18 parsel

725,79 m2

2024/789

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 19 parsel

973,56 m2

2024/790

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 21 parsel

403,46 m2

2024/791

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 24 parsel

683,47 m2

2024/792

Alhatlı Mahallesi

138 ada, 68 parsel

4.882,14 m2

2024/793

Çamoba Mahallesi

162 ada, 1 parsel

620,31 m2

2024/794

Çamoba Mahallesi

162 ada, 3 parsel

206,37 m2

2024/795

Çamoba Mahallesi

162 ada, 5 parsel

1983,88 m2

2024/796

Çamoba Mahallesi

162 ada, 7 parsel

1311,94 m2

2024/797

Çamoba Mahallesi

162 ada, 8 parsel

5,80 m2

2024/798

Çamoba Mahallesi

162 ada, 9 parsel

321,29 m2

2024/799

Çamoba Mahallesi

162 ada, 11 parsel

601,74 m2

2024/800

Çamoba Mahallesi

162 ada, 12 parsel

515,05 m2

2024/801

Çamoba Mahallesi

162 ada, 13 parsel

843,85 m2

2024/802

Çamoba Mahallesi

162 ada, 14 parsel

1970,72 m2

2024/803

Çamoba Mahallesi

183 ada, 19 parsel

735,79 m2

2024/804

Çamoba Mahallesi

183 ada, 20 parsel

1651,81 m2

2024/805

Çamoba Mahallesi

183 ada, 22 parsel

510,71 m2

2024/806

Çamoba Mahallesi

183 ada, 29 parsel

1548,73 m2

2024/807

Çamoba Mahallesi

183 ada, 30 parsel

1224,41 m2

2024/808

Çamoba Mahallesi

183 ada, 31 parsel

488,10 m2

2024/809

Çamoba Mahallesi

183 ada, 32 parsel

376,17 m2

2024/810

Çamoba Mahallesi

183 ada, 34 parsel

1660,14 m2

2024/811

Çamoba Mahallesi

183 ada, 35 parsel

571,61 m2

2024/812

Çamoba Mahallesi

186 ada, 9 parsel

551,27 m2

2024/813

Çamoba Mahallesi

186 ada, 10 parsel

4933,20 m2

2024/814

Çamoba Mahallesi

186 ada, 15 parsel

1682,74 m2

2024/815

Çamoba Mahallesi

205 ada, 2 parsel

654,27 m2

2024/816

Çamoba Mahallesi

205 ada, 3 parsel

139,39 m2

2024/817

Çamoba Mahallesi

205 ada, 5 parsel

353,30 m2

2024/818

Çamoba Mahallesi

205 ada, 6 parsel

575,58 m2

2024/819

Çamoba Mahallesi

205 ada, 11 parsel

191,63 m2

2024/820

Çamoba Mahallesi

205 ada, 13 parsel

217,51 m2

2024/821

Çamoba Mahallesi

205 ada, 14 parsel

900,73 m2

2024/822

Çamoba Mahallesi

205 ada, 15 parsel

1512,44 m2

2024/823

Çamoba Mahallesi

205 ada, 17 parsel

19,80 m2

2024/824

Çamoba Mahallesi

205 ada, 33 parsel

1630,49 m2

2024/825

Çamoba Mahallesi

205 ada, 34 parsel

265,97 m2

2024/826

Çamoba Mahallesi

205 ada, 35 parsel

754,47 m2

2024/827

Çamoba Mahallesi

205 ada, 36 parsel

822,86 m2

2024/828

Durmuşlar Mahallesi

106 ada, 18 parsel

101,01 m2

2024/829

Kozluca Mahallesi

142 ada, 1 parsel

122,86 m2

2024/830

Kozluca Mahallesi

142, ada, 6 parsel

420,72 m2

2024/831

Kozluca Mahallesi

149, ada, 1 parsel

892,55 m2

2024/832

Oruçlar Mahallesi

151, ada, 1 parsel

1215,92 m2

2024/833

Oruçlar Mahallesi

151 ada, 2 parsel

299,08 m2

2024/834

Oruçlar Mahallesi

151 ada, 3 parsel

54,50 m2

2024/835

Oruçlar Mahallesi

151 ada, 4 parsel

14,35 m2

2024/836

Oruçlar Mahallesi

151 ada, 5 parsel

8,07 m2

2024/837

Oruçlar Mahallesi

151 ada, 6 parsel

43,61 m2

2024/838

Oruçlar Mahallesi

152 ada, 9 parsel

771,88 m2

2024/839

Oruçlar Mahallesi

152 ada, 10 parsel

383,61 m2

2024/845

Yukarıada Mahallesi

110 ada, 7 parsel

1161,51 m2

2025/11

Durmuşlar Mahallesi

108 ada, 12 parsel

1149,55 m2

2025/12

İneşir Mahallesi

150 ada, 4 parsel

117,82 m2

2025/13

Kaplan (Göçbeyli) Mah.

122 ada, 2 parsel

1748,90 m2

2025/14

Kaplan (Göçbeyli) Mah.

122 ada, 17 parsel

897,13 m2

2025/15

Çamoba Mahallesi

186 ada, 8 parsel

630,78 m2

2025/16

Çamoba Mahallesi

205 ada, 7 parsel

1148,75 m2

#ilangovtr Basın No: ILN02202921