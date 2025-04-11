Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 07/04/2025

DOSYA NO DAVALILAR 2024/787 EMİN TÜREN 2024/788 EMİN TÜREN 2024/789 UMMUHAN YILMAZ 2024/790 HARUN TÜREN 2024/791 HARUN TÜREN 2024/792 ALİ OSMAN İSBİT 2024/793 GILMAN AY, YAHYA YILDIZ, AYNUR YILDIZ 2024/794 BAYRAM ALİ SEZGİN, ERDAL SEZGİN 2024/795 HASAN BALCI 2024/796 ŞAHİNDE PANÇAR 2024/797 AYŞE PANÇAR, MUAMMER PANÇAR, FARETTİN PANÇAR, FATMA KIRCA 2024/798 ONUR ŞAHAN 2024/799 ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ 2024/800 REMZİ AYDINLI 2024/801 FATMA GÖÇEROĞLU, NİMET BAĞCI, NAİL ACAR 2024/802 HALİL ASLAN 2024/803 YAŞAR ÖZLÜ 2024/804 FERDA YAZICILAR 2024/805 ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ 2024/806 ERGÜN DAĞLIOĞLU 2024/807 ABDULKADİR KOŞAR 2024/808 SANİYE SEZGİN 2024/809 BAYRAM ALİ ASLAN 2024/810 ŞAHABETTİN AKKAYA 2024/811 GÜLSÜM ÇINAR 2024/812 YILDIZ KÖSE, SERKAN KÖSE 2024/813 SEVDA ASLAN 2024/814 ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ 2024/815 FERİDE KALABAŞ 2024/816 SÜLEYMAN GÜVEN 2024/817 VELİ KARAKAŞ 2024/818 MÜKERREM KARATAY 2024/819 GILMAN AY, HALİL ASLAN, YAHYA YILDIZ, İSMET GÜDER (Mehmet Ali oğlu), SEBAHAT VAROL, AYNUR YILDIZ, MÜRŞİDE ÇİFÇİ, KAMİL ÇETİL, MÜCELLA ÇELİK, MEHMET EMİN ASLAN 2024/820 MEHMET ÇOBAN, CAFER ÇOBAN, FAHRETTİN ÇOBAN 2024/821 KADİR BALCI 2024/822 MUGEP GRUP TURİZM A.Ş. 2024/823 ALİ OSMAN VAROL, NURETTİN VAROL, METİN ÖZEN, MURAT ÖZİNCİ, SELMA YILDIZ 2024/824 MUSTAFA VAROL 2024/825 ÖZENÇ SAYGILI 2024/826 BERNA SOYLU 2024/827 MUSTAFA VAROL 2024/828 BAYRAM DOKTUR, SALİH DOKTUR, RAMAZAN DOKTUR, AYTEN AKBABA, ALİ DOKTUR, AYŞEGÜL GÜZELUYAR, GÖNÜL DOĞAN, GERDİ DOKTUR, HÜLYA DOKTUR 2024/829 AYŞE ÖZ 2024/830 CEVDET DEMİR 2024/831 CEVDET DEMİR 2024/832 MUSTAFA ÖZFİLİZ, ÖMER ÖZFİLİZ, ALİ ÖZFİLİZ, MERYEM ÖZFİLİZ, İSMAİL ÖZFİLİZ, ZAHİDE ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ, SALİH ÖZFİLİZ, ŞERİF ÖZFİLİZ, HATİCE ÖZFİLİZ, AYŞEGÜL ÖZFİLİZ, OSMAN ÖZFİLİZ, BİLGİ ÖZFİLİZ, AKİLE ÖZFİLİZ, MEHMET ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ 2024/833 MERYEM ÖZLÜ 2024/834 AYŞE ÖZFİLİZ, MEHMET ÖZFİLİZ 2024/835 ALİ ÖZFİLİZ 2024/836 HÜSEYİN ÖZFİLİZ 2024/837 İSMAİL ÖZFİLİZ 2024/838 İSMAİL ÖZFİLİZ 2024/839 İSMAİL BOZKURT 2024/845 SANİYE DEMİROLUK, SALİH BAŞKURT, ERHAN BAŞKURT 2025/11 BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE, 2025/12 BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE,DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE, 2025/13 BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE, 2025/14 MUSTAFA ÇARMAN 2025/15 MUSTAFA ÇARMAN 2025/16 MEHMET KARA

İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA