T.C. BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BERGAMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 07/04/2025
DOSYA NO
DAVALILAR
2024/787
EMİN TÜREN
2024/788
EMİN TÜREN
2024/789
UMMUHAN YILMAZ
2024/790
HARUN TÜREN
2024/791
HARUN TÜREN
2024/792
ALİ OSMAN İSBİT
2024/793
GILMAN AY, YAHYA YILDIZ,
AYNUR YILDIZ
2024/794
BAYRAM ALİ SEZGİN, ERDAL SEZGİN
2024/795
HASAN BALCI
2024/796
ŞAHİNDE PANÇAR
2024/797
AYŞE PANÇAR, MUAMMER PANÇAR, FARETTİN PANÇAR, FATMA KIRCA
2024/798
ONUR ŞAHAN
2024/799
ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ, HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ
2024/800
REMZİ AYDINLI
2024/801
FATMA GÖÇEROĞLU, NİMET BAĞCI, NAİL ACAR
2024/802
HALİL ASLAN
2024/803
YAŞAR ÖZLÜ
2024/804
FERDA YAZICILAR
2024/805
ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ,
HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ
2024/806
ERGÜN DAĞLIOĞLU
2024/807
ABDULKADİR KOŞAR
2024/808
SANİYE SEZGİN
2024/809
BAYRAM ALİ ASLAN
2024/810
ŞAHABETTİN AKKAYA
2024/811
GÜLSÜM ÇINAR
2024/812
YILDIZ KÖSE, SERKAN KÖSE
2024/813
SEVDA ASLAN
2024/814
ŞAHABETTİN ÇİFÇİ, NİZAMETTİN ÇİFÇİ, ŞEFİKA AZBAY, NİHAT ÇİFÇİ,
HİDAYET ÇİFÇİ, DÜRDANE CANBAZ
2024/815
FERİDE KALABAŞ
2024/816
SÜLEYMAN GÜVEN
2024/817
VELİ KARAKAŞ
2024/818
MÜKERREM KARATAY
2024/819
GILMAN AY, HALİL ASLAN, YAHYA YILDIZ, İSMET GÜDER (Mehmet Ali oğlu), SEBAHAT VAROL, AYNUR YILDIZ, MÜRŞİDE ÇİFÇİ, KAMİL ÇETİL, MÜCELLA ÇELİK, MEHMET EMİN ASLAN
2024/820
MEHMET ÇOBAN, CAFER ÇOBAN, FAHRETTİN ÇOBAN
2024/821
KADİR BALCI
2024/822
MUGEP GRUP TURİZM A.Ş.
2024/823
ALİ OSMAN VAROL, NURETTİN VAROL, METİN ÖZEN,
MURAT ÖZİNCİ, SELMA YILDIZ
2024/824
MUSTAFA VAROL
2024/825
ÖZENÇ SAYGILI
2024/826
BERNA SOYLU
2024/827
MUSTAFA VAROL
2024/828
BAYRAM DOKTUR, SALİH DOKTUR, RAMAZAN DOKTUR, AYTEN AKBABA,
ALİ DOKTUR, AYŞEGÜL GÜZELUYAR, GÖNÜL DOĞAN, GERDİ DOKTUR,
HÜLYA DOKTUR
2024/829
AYŞE ÖZ
2024/830
CEVDET DEMİR
2024/831
CEVDET DEMİR
2024/832
MUSTAFA ÖZFİLİZ, ÖMER ÖZFİLİZ,
ALİ ÖZFİLİZ, MERYEM ÖZFİLİZ,
İSMAİL ÖZFİLİZ, ZAHİDE ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ, SALİH ÖZFİLİZ,
ŞERİF ÖZFİLİZ, HATİCE ÖZFİLİZ, AYŞEGÜL ÖZFİLİZ, OSMAN ÖZFİLİZ,
BİLGİ ÖZFİLİZ, AKİLE ÖZFİLİZ, MEHMET ÖZFİLİZ, FATMA ÖZFİLİZ
2024/833
MERYEM ÖZLÜ
2024/834
AYŞE ÖZFİLİZ, MEHMET ÖZFİLİZ
2024/835
ALİ ÖZFİLİZ
2024/836
HÜSEYİN ÖZFİLİZ
2024/837
İSMAİL ÖZFİLİZ
2024/838
İSMAİL ÖZFİLİZ
2024/839
İSMAİL BOZKURT
2024/845
SANİYE DEMİROLUK, SALİH BAŞKURT, ERHAN BAŞKURT
2025/11
BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,
2025/12
BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE,DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,
2025/13
BUKET ERÖGE, MUSTAFA ERÖGE, NESRİN ALTUĞLU, TUNÇ ERÖGE, DEMİR ERÖGE, ÇAĞRI ERÖGE,
2025/14
MUSTAFA ÇARMAN
2025/15
MUSTAFA ÇARMAN
2025/16
MEHMET KARA
İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA
Dosya No
Mah/köy
Ada/parsel
Kamulaştırılacak Alan
2024/787
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 17 parsel
1.374,43 m2
2024/788
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 18 parsel
725,79 m2
2024/789
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 19 parsel
973,56 m2
2024/790
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 21 parsel
403,46 m2
2024/791
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 24 parsel
683,47 m2
2024/792
Alhatlı Mahallesi
138 ada, 68 parsel
4.882,14 m2
2024/793
Çamoba Mahallesi
162 ada, 1 parsel
620,31 m2
2024/794
Çamoba Mahallesi
162 ada, 3 parsel
206,37 m2
2024/795
Çamoba Mahallesi
162 ada, 5 parsel
1983,88 m2
2024/796
Çamoba Mahallesi
162 ada, 7 parsel
1311,94 m2
2024/797
Çamoba Mahallesi
162 ada, 8 parsel
5,80 m2
2024/798
Çamoba Mahallesi
162 ada, 9 parsel
321,29 m2
2024/799
Çamoba Mahallesi
162 ada, 11 parsel
601,74 m2
2024/800
Çamoba Mahallesi
162 ada, 12 parsel
515,05 m2
2024/801
Çamoba Mahallesi
162 ada, 13 parsel
843,85 m2
2024/802
Çamoba Mahallesi
162 ada, 14 parsel
1970,72 m2
2024/803
Çamoba Mahallesi
183 ada, 19 parsel
735,79 m2
2024/804
Çamoba Mahallesi
183 ada, 20 parsel
1651,81 m2
2024/805
Çamoba Mahallesi
183 ada, 22 parsel
510,71 m2
2024/806
Çamoba Mahallesi
183 ada, 29 parsel
1548,73 m2
2024/807
Çamoba Mahallesi
183 ada, 30 parsel
1224,41 m2
2024/808
Çamoba Mahallesi
183 ada, 31 parsel
488,10 m2
2024/809
Çamoba Mahallesi
183 ada, 32 parsel
376,17 m2
2024/810
Çamoba Mahallesi
183 ada, 34 parsel
1660,14 m2
2024/811
Çamoba Mahallesi
183 ada, 35 parsel
571,61 m2
2024/812
Çamoba Mahallesi
186 ada, 9 parsel
551,27 m2
2024/813
Çamoba Mahallesi
186 ada, 10 parsel
4933,20 m2
2024/814
Çamoba Mahallesi
186 ada, 15 parsel
1682,74 m2
2024/815
Çamoba Mahallesi
205 ada, 2 parsel
654,27 m2
2024/816
Çamoba Mahallesi
205 ada, 3 parsel
139,39 m2
2024/817
Çamoba Mahallesi
205 ada, 5 parsel
353,30 m2
2024/818
Çamoba Mahallesi
205 ada, 6 parsel
575,58 m2
2024/819
Çamoba Mahallesi
205 ada, 11 parsel
191,63 m2
2024/820
Çamoba Mahallesi
205 ada, 13 parsel
217,51 m2
2024/821
Çamoba Mahallesi
205 ada, 14 parsel
900,73 m2
2024/822
Çamoba Mahallesi
205 ada, 15 parsel
1512,44 m2
2024/823
Çamoba Mahallesi
205 ada, 17 parsel
19,80 m2
2024/824
Çamoba Mahallesi
205 ada, 33 parsel
1630,49 m2
2024/825
Çamoba Mahallesi
205 ada, 34 parsel
265,97 m2
2024/826
Çamoba Mahallesi
205 ada, 35 parsel
754,47 m2
2024/827
Çamoba Mahallesi
205 ada, 36 parsel
822,86 m2
2024/828
Durmuşlar Mahallesi
106 ada, 18 parsel
101,01 m2
2024/829
Kozluca Mahallesi
142 ada, 1 parsel
122,86 m2
2024/830
Kozluca Mahallesi
142, ada, 6 parsel
420,72 m2
2024/831
Kozluca Mahallesi
149, ada, 1 parsel
892,55 m2
2024/832
Oruçlar Mahallesi
151, ada, 1 parsel
1215,92 m2
2024/833
Oruçlar Mahallesi
151 ada, 2 parsel
299,08 m2
2024/834
Oruçlar Mahallesi
151 ada, 3 parsel
54,50 m2
2024/835
Oruçlar Mahallesi
151 ada, 4 parsel
14,35 m2
2024/836
Oruçlar Mahallesi
151 ada, 5 parsel
8,07 m2
2024/837
Oruçlar Mahallesi
151 ada, 6 parsel
43,61 m2
2024/838
Oruçlar Mahallesi
152 ada, 9 parsel
771,88 m2
2024/839
Oruçlar Mahallesi
152 ada, 10 parsel
383,61 m2
2024/845
Yukarıada Mahallesi
110 ada, 7 parsel
1161,51 m2
2025/11
Durmuşlar Mahallesi
108 ada, 12 parsel
1149,55 m2
2025/12
İneşir Mahallesi
150 ada, 4 parsel
117,82 m2
2025/13
Kaplan (Göçbeyli) Mah.
122 ada, 2 parsel
1748,90 m2
2025/14
Kaplan (Göçbeyli) Mah.
122 ada, 17 parsel
897,13 m2
2025/15
Çamoba Mahallesi
186 ada, 8 parsel
630,78 m2
2025/16
Çamoba Mahallesi
205 ada, 7 parsel
1148,75 m2