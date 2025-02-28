T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/497 Karar No: 2024/507

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23/10/2024 tarih, 2024/497 Esas, 2024/507 Karar sayılı ile sanıklar Abdullah CİNTEMİR, Batuhan KAFAOĞLU ve Muhammed ŞAHİN hakkında "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanıklar Abdullah CİNTEMİR, Batuhan KAFAOĞLU, Muhammet ŞAHİN hakkında işledikleri iddia olunan TCK'nın 158/1-f. maddesi uyarınca "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçu bakımından mahkememiz yetkili olmadığından MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

Sanıklar Abdullah CİNTEMİR, Batuhan KAFAOĞLU, Muhammet ŞAHİN hakkında üzerilerine atılı suç bakımından yargılamanın yapılması amacıyla dosyanın karar kesinleştiğinde yetkili Samsun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE dair verilen kararın sanık Batuhan KAFAOĞLU (Avaz oğlu, Cihan'dan olma, 20/02/2003 doğumlu. T.C. Kimlik No: 112*****208)'nun Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

7201 sayılı kanunun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek Soma Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/02/2025